Под Таллинном годовалый ребенок выпал из окна и погиб

Согласно информации, годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа. Окно было оставлено открытым из-за жаркой погоды.

Свидетели инцидента попытались вернуть ребенка к жизни, но им не удалось.

Полиция сообщила, что не разглашает точное место происшествия, так как инцидент произошел в небольшом поселении, где все друг друга знают.

Полиция также сообщила, что подобные инциденты в последние недели произошли и в других эстонских семьях (без летальных исходов).

Комментарий полиции:

Из-за жары многие держат окна открытыми, а открытые окна привлекают любопытных детей. За последние недели в Эстонии произошло несколько несчастных случаев, когда дети выпадали через открытые окна.

Дом будет для ребенка самым безопасным местом, если взрослые не выпускают ребенка из вида. Больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно дома. Если ваша квартира находится на более высоких этажах и в семье есть маленькие дети, то для безопасности можно удалить ручки окон и балконных дверей или заметить обычные ручки на ручки с детским замком.

Малышей нельзя оставлять без присмотра. Даже самые маленькие дети могут забраться на подоконник за считаные секунды. Хотя во многих семьях за младшими детьми присматривают несовершеннолетние братья или сестры, надежнее будет оставить под присмотром взрослого человека.