Финского моряка задержали в России за контрабанду "наркотиков". У него были таблетки от невроза

Очередная и уже классическая история произошла на причале Бронка (Ленобласть), где таможня проверяла теплоход Linda, прибывший из Финляндии. В каюте 51-летнего моряка Каи Кантонена сотрудники нашли тридцать таблеток, которые сразу же их заинтересовали.

Таблетки были упакованы в коробку TENOX 10 mg 30 tabl. Теmazepam. Темазепам имеет седативное действие — врачи назначают его при неврозах, беспокойстве и депрессивных синдромах. Однако в России оборот этого вещества ограничен.

Поэтому таможенники отправили таблетки на экспертизу, и она подтвердила наличие темазепама в лекарственном препарате. В результате гражданину Финляндии может грозить статья за контрабанду наркотиков, предусматривающая до 7 лет заключения.