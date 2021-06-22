Таллинн призывает предпринимателей предлагать питьевую воду в жару бесплатно

Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что употребление питьевой воды в такую жару имеет критическое значение.

«Поскольку в ближайшие дни столбик термометра будет показывать значения, намного выше привычных, для того, чтобы избежать перегрева и других проблем со здоровьем, очень важно не допустить обезвоживания организма, - сказал Рийсалу. – Поэтому в жару обязательно нужно пить много воды. Мы призываем наших партнеров по возможности предлагать питьевую воду – и почему бы не нашу городскую качественную водопроводную воду – всем желающим».

В мае город совместно с предприятием Tallinna Vesi запустил кампанию «Предлагаем питьевую воду из-под крана», которая призывает предприятия общественного питания сделать выбор в пользу экологии и вместо бутилированной воды предлагать воду из-под крана. К договору присоединились 27 столичных предприятий, на дверях которых имеется соответствующая наклейка. Список предприятий общественного питания находится здесь.

В городе установлено восемь общественных колонок Tallinna Vesi с питьевой водой. Они расположены на улицах Виру и Харью, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в Кадриорге, на улице Каларанна, в саду Датского короля и парке Левенру, поблизости от улицы Альги. Вода в этих колонках проверенного качества и прекрасно подходит для утоления жажды. Расположение колонок обозначено на карте.