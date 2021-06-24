Эстонский экспресс
24.06.2021, 18:20

Эстонские неонацисты систематически угрожали местным чернокожим

 
Видео из неонацистского чата!
Martin Laine
Юноша создал в социальной сети группу, участники которой угрожали и оскорбляли чернокожих жителей Эстонии. Она была мостом между эстонской радикально настроенной молодежью и иностранными неонацистами.

”Раз, два, три — давай!” — считает член группы, после чего участники вскидывают руки в римском приветствии. Так начинается онлайн-конференция неонацистов.

Среди ”зигующих” участников находится молодой человек из Эстонии — Ромет. Он скрывается под псевдонимом Romet38.

”Во-первых, идти в мечети и синагоги неэффективно. Политики, губернаторы, президенты… Это все, что я хотел сказать”, — поучает остальных куда более опытный Zois.

Хотя он неоднократно повторяет, что не приемлет насилия, это не мешает ему делиться подробными инструкциями… Он наставляет молодежь: как готовить нападения, где искать информацию в интернете, кого выбирать в качестве цели.

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