Эстонские неонацисты систематически угрожали местным чернокожим

”Раз, два, три — давай!” — считает член группы, после чего участники вскидывают руки в римском приветствии. Так начинается онлайн-конференция неонацистов.

Среди ”зигующих” участников находится молодой человек из Эстонии — Ромет. Он скрывается под псевдонимом Romet38.

”Во-первых, идти в мечети и синагоги неэффективно. Политики, губернаторы, президенты… Это все, что я хотел сказать”, — поучает остальных куда более опытный Zois.

Хотя он неоднократно повторяет, что не приемлет насилия, это не мешает ему делиться подробными инструкциями… Он наставляет молодежь: как готовить нападения, где искать информацию в интернете, кого выбирать в качестве цели.