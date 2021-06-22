ФОТО | Строительство скандального Porto Franco продолжается даже в сильную жару — но на какие деньги?

Вопрос, однако, в том, на какие деньги строится объект. Известно, что Porto Franco лишили кредитов. Прошлым летом тогдашнее правительство решило предоставить Porto Franco ссуду на пополнение оборотного капитала в размере 39,4 млн евро в рамках программы KredEx. Обстоятельства выдачи этого кредита сейчас изучаются комиссией, возглавляемой государственным секретарем.