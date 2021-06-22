22.06.2021, 16:10
ФОТО | Строительство скандального Porto Franco продолжается даже в сильную жару — но на какие деньги?(2)
В мае представители Porto Franco объявили, что третье здание застройки возведено на полную высоту. Работы по бетонированию ведёт компания Kontek Int AS, член правления которой Март Урбас рассказал о том, что строительство объекта продолжается, завершен третий этап. Сейчас бетонщики завершают свою работу на втором здании. По словам Урбаса, на объекте работает около 50 человек, и дела идут замечательно, пишет dv.ee.
Вопрос, однако, в том, на какие деньги строится объект. Известно, что Porto Franco лишили кредитов. Прошлым летом тогдашнее правительство решило предоставить Porto Franco ссуду на пополнение оборотного капитала в размере 39,4 млн евро в рамках программы KredEx. Обстоятельства выдачи этого кредита сейчас изучаются комиссией, возглавляемой государственным секретарем.