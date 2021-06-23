Не она ли настоящая наследница Ангелы Меркель?

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, большинство немцев отдали бы свои голоса… нет, не консервативной партии ХДС Ангелы Меркель или социал-демократам, а вовсе зеленым. Партия, которая на предыдущих выборах получила менее девяти процентов голосов, выросла в самую популярную в Германии, и если 26 сентября выборы действительно состоятся, может даже победить.

Эта партия умеет общаться как с молодыми, так и с пожилыми, как с городской элитой, так и с провинцией, как с востоком, так и с западом. Бразды правления там держит женщина, которую связала с ”зелеными” сама судьба. Станет ли следующим канцлером Германии Анналена Бербок (40)?