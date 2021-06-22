Прекрасные новости: риск распространения коронавируса в Эстонии снизился с желтого до зеленого уровня

По словам премьер-министра Каи Каллас, мы еще до Иванова дня достигли низкого уровня риска, что позволяет смягчать последние ограничения. ”Это значит, что мы можем передохнуть от измотавших нас за долгие месяцы ограничений, — сказала премьер-министр. — Вместе с тем нам нужно по-прежнему быть осторожными, потому что коронавирус и его особенно заразный индийский штамм все же продолжает распространяться. Сейчас самое время подготовиться к осени, поэтому я призываю вакцинироваться всех, кто еще этого не сделал. Чем больше жителей Эстонии будет защищено от коронавируса, тем дольше нам удастся избегать повышения уровня риска”.

Четырехуровневая система оценки риска следует из программы организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвет обозначают соответственно низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Каждому уровню риска соответсвует определенный набор действий, при помощи которых каждый человек, организация и государство могут помочь ограничить распространение коронавируса.

На зеленом уровне риска рекомендуется правильно питаться, достаточно двигаться и отдыхать, мыть руки и вакцинироваться от коронавируса. Даже с самыми легкими симптомами болезни нужно оставаться дома, проконсультироваться с врачом и в случае подозрения сделать тест на COVID-19. Кроме того, стоит воспользоваться мобильным приложением HOIA, которое сообщит, если вы находились в близком контакте с носителем коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество заразившихся и умерших от коронавируса за последние семь дней, процент положительных тестов, число госпитализированных, находящихся на лечении в больнице и подключенных к аппарату искусственного дыхания пациентов, а также количество случаев заражения из неизвестного источника за последние 14 дней. Правительство пересматривает уровень риска один раз в неделю, информация о нем публикуется на сайте kriis.ee.