Накормите своего первого комара. Профессор о том, как жить с клещами, комарами и другими насекомыми

Очень часто можно слышать разговоры о том, что количество клещей в наших лесах все увеличивается и никто ничего не делает — а вот в Союзе их травили и была благодать. Но профессор первым делом отметил, что нет такой тенденции — количество наших родных латвийских клещей остается примерно на одном уровне, колеблясь год от года. Но есть одно исключение — луговой клещ, пришедший, а вернее занесенный к нам 20 лет назад, и оставшийся навсегда.

"Количество клещей прежде всего зависит от биотопа и количества крупных животных. Если говорить о простых иксодовых клещах, то вероятность встретить их в сосновом, лесу, дюнах или на лужайке довольно мала. Но если это заросший луг, где много кустов или заросшая лесная вырубка, то вероятность встречи возрастает. И на самом деле клещи сами по себе не передвигаются, а переносятся большими млекопитающими, которые передвигаются на большие расстояния. Когда клещ поел, то он отваливается и падает там, где обитают крупные животные. Поэтому, чем больше животных и чем больше зарослей, тем больше клещей в этом месте".