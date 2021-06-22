Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года?

Ни в одном? А сколько же вообще учебников истории в Германии? За образование в ФРГ отвечают федеральные земли. "16 земель — и у всех свои учебные планы, но есть только три-четыре крупных издательства учебной литературы для школ. Они адаптируют манускрипты уже под каждую землю. Поэтому на самом деле все не так хаотично, как может показаться на первый взгляд", — успокаивает Дросте, который преподает историю уже два десятилетия и сам является автором нескольких учебников.

"Немецкие учебники составлены не по датам. Восточная кампания однозначно обозначается как нападение — так сразу дается четкая оценка. Это было нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, и оно было спланированным. Упоминается и пакт Гитлера-Сталина. Рассказывают и о плане "Барбаросса", но вот сами даты большой роли не играют. Самый важный момент — в том, что напала именно Германия", — говорит в интервью DW Петер Йоханнес Дросте (Peter Johannes Droste), глава немецкого Союза учителей истории.

Пролистывая другие книги по истории, встречаю более краткое или более подробное описание. За разъяснениями я обратилась к немецким учителям истории — представляющим разные поколения, разные федеральные земли и занимающим разные должности. И начала я с вопроса: "Знают ли эту дату, 22 июня 1941 года, немецкие школьники?"

Главный вопрос, который меня интересовал, есть ли в них эта дата: 22 июня. Открываю оглавление учебника Anno 4, который издательство Westermann подготовило для гимназий в Нижней Саксонии, и на 98 странице вижу главу " Вторая мировая война и ее последствия". В разделе "Нападение на Европу" — параграф на двух страницах под названием "Восточная кампания". И в этом параграфе — та самая дата: "22 июня 1941 года вермахт напал на Советский Союз". Авторы учебника пишут, что "Гитлер считал необходимым и возможным победоносно реализовать план "Барбаросса".

В школьной библиотеке гимназии Hölty-Gymnasium в Нижней Саксонии исторической литературы много. Только научно-популярных книг — 1730. Примерно девять процентов из них рассказывают о Второй мировой войне. По просьбе DW, ее руководитель Ирина Неме (Irina Nehme) показала, по каким учебникам истории учатся немецкие школьники.

Те, кто учил историю по советским или российским учебникам, точно знают, когда и с чего началась Великая Отечественная война. А что знают о 22 июня 1941 года немецкие школьники? Корреспондентка DW разбиралась.

На мой вопрос про 22 июня 1941 года глава союза учителей ответил так: "Нападение на Советский Союз? Конечно. Пакт Гитлера-Сталина (или Молотова-Риббентропа) тоже есть, но это — лишь один небольшой аспект. Больше внимания уделяется капитуляции, освобождению, окончанию войны. Все, что было в годы войны, проходят мимоходом. Большая часть знаний, которые есть у молодежи, например, о Сталинграде, почерпнута ими не из уроков истории, а из телевизионных передач, фильмов и интернета. На уроках в эту тему не углубляются. Как Первая, так и Вторая мировые войны в немецких учебных планах рассматриваются крайне бегло. Если посмотреть внимательно учебный план, то в первую очередь речь идет о нападении вермахта на Польшу, истории движения Сопротивления, поворотных моментах в ходе войны, военных преступлениях, но непосредственно хронологии уделяется не так много внимания. Подробно изучается Холокост , послевоенные годы, но о ходе войны дети знают очень мало. Бывает, что во время отпуска, например, в Скандинавии они сильно удивляются тому, что там свирепствовали немцы".

Итак, единого учебника истории в Германии нет и быть не может. По словам Майдингера, "обычно Вторая мировая война рассматривается в 9 классе, но иногда — в 8-м или 10-м. В определенных образовательных учреждениях, например, гимназиях, эта тема может еще раз коротко всплыть уже на старшей ступени обучения". То есть и здесь нет единого подхода.

"16 земель, но не у каждой, конечно, есть свой учебник. В Баварии — свой, в Нижней Саксонии — тоже, — подтверждает и глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger). — В некоторых землях историю начинают преподавать с 5 класса, в других — с 7-го. Концепция учебного плана основана не на хронологическом отображении событий, а на тематическом подходе. Учитель может выбирать из нескольких тем — например, о какой революции он будет говорить с учениками: русской или французской? Поэтому знания у немецких школьников очень разные, даже от школы к школе они могут сильно отличаться".

"Военная история у многих коллег сегодня не пользуется популярностью. Когда я сказал своим коллегам из Польши, что у нас есть учителя истории, которые сами не знают про Грюнвальдскую битву (Битва при Танненберге 1410 года), то это их сильно потрясло. У них каждый школьник знает про это. Думаю, конечно, Сталинград упоминается на уроках чаще, но наверняка, есть школы в Германии, где на уроках истории эта битва вообще не изучается", — говорит Дросте.

Еще один вопрос, который меня интересовал, упоминается ли на уроках истории, например, битва под Сталинградом? В одном из учебников я нашла короткую запись: "После Сталинграда в войне наступил перелом". А что говорят учителя?

Сам текст в школьном учебнике довольно сухо описывает ход Второй мировой, рассказывает преподавательница, но источники, указанные в тексте, отсылают уже к документам, которые наглядно показывают, что происходило, как нарушалось военное право, как солдаты вермахта совершали преступления. Немецкие школьники могут ознакомиться и с рассказами очевидцев со стороны Советского Союза. Сухой текст довольно часто сопровождают яркие иллюстрации. Как, например, вот эта карикатура, на которой изображена свадьба Гитлера и Сталина в учебнике издательства Klett. Она была впервые опубликована в черно-белом варианте в октябре 1939 года в американской газете Washington Star. Ее автор — художник Клиффорд Берримен. "Интересно, сколько продлится медовый месяц?" — гласит подпись к рисунку.

Если ориентироваться на число страниц и количество учебных часов, изучению хода войны действительно уделяется не так много внимания, подтверждает и Ангела Зенст (Angela Senst), преподаватель со стажем в гимназии Hölty-Gymnasium в Нижней Саксонии. "Спаренный урок, не больше, — говорит учительница. — Однако большое внимание уделяется как раз тому, что это была война на уничтожение, направленная на истребление населения Советского Союза. Говорится и том, что вермахт получил мандат на совершение преступлений — стереть с лица земли деревни и села".

"Наша цель — не в запоминании дат, фактов, событий, — говорит Ангела Зенст, — важны конкретные примеры и выявление взаимосвязей, чтобы понять, почему произошло то или иное событие и какие это имело последствия". При этом речь не идет о том, что 22 июня не важно как дата, просто в немецких школах — другой фокус. "Как страна, совершившая это преступление, мы стараемся понять, как такое стало возможным", — говорит историк.

В свою очередь историк Майдингер считает, что факты все-таки важно знать. "Мы в последние десятилетия больше феномены рассматривали, но не хронологию, — отмечает историк. — Для учеников с хорошей успеваемостью такой метод подходит, они сами могут отнести все к нужной эпохе. Те, кто учатся время от времени и не особенно прилежно, начинают путаться. Есть пугающие примеры. Иногда школьники Хоннекера (Honecker) относят к Гитлеру, а существование ГДР — к довоенному периоду! Кроме того, нам нужны уроки истории, посвященные истории других культур и стран. Странно ехать в Санкт-Петербург и не знать, что связывает Россию и Германию. Слава богу, гораздо больше, чем Вторая мировая война! Важно обладать историческими знаниями, которые шире истории своего народа".

Даты — не главное? Так было не всегда. Вернер Вeлльхаузен (Werner Wellhausen) преподавал историю 35 лет. Он ушел на пенсию в 2005 году. Если сравнивать по темам, то за последние годы мало что изменилось. Однако ранее больше значения уделялось как раз событиям и хронологии. И даты его ученики должны были запоминать. И про Сталинградскую битву учили.