Выявленный в Эстонии индийский штамм COVID-19 похож на распространяющийся в Санкт-Петербурге

По состоянию на 21 июня в Эстонии было секвенировано 7276 образцов и выявлено 5182 случая варианта "Альфа" (Британия). Также обнаружено 113 штаммов "Дельта" (Индия), 67 штаммов "Бета" (Южно-Африканская Республика) и семь вариантов "Гамма" (Бразилия), передает rus.err.ee.

Из местных случаев, секвенированных в Тартуском университете за последнюю неделю, доля британского штамма вируса составила почти 84,7, но число дельта-штаммов продолжает расти. По данным Synlab, если сравнивать 22 неделю и прошедшую, то доля относящихся к штамму "Дельта" образцов увеличилась с 7% до 25 %.

На прошлой неделе в ходе секвенирования было подтверждено 50 дельта-штаммов, четыре из них были привезены из других стран, также было подтверждено 46 местных случая заражения.

Секвенирование подтвердило, что генетическая последовательность многих обнаруженных в Эстонии случаев индийского варианта коронавируса "Дельта" очень похожа на штамм, который сейчас распространяется в Санкт-Петербурге. Из этого можно сделать вывод, что обнаруженные в Эстонии случаи заражения прямо или косвенно связаны с путешествиями по России.