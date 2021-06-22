Дания – европейский лидер по количеству тренировочных полей, а российский футбол лежит на диване

Казалось бы, чего такого может быть в Дании? Вот только, согласно отчету УЕФА за сентябрь 2020 года, именно Дания – европейский лидер по количеству тренировочных полей (в среднем 6,4 натурального полноразмерного поля на клуб + 2,9 искусственного или гибридного). Кроме того, Дания – номер один по распространенности маленьких полей для игры детей 5 на 5 – там парни и девушки чаще встречаются с мячом, разрабатывают технику и учатся быстро принимать решения на ограниченном пространстве. Посмотрите, как принял мяч и ударил 20-летний Миккель Дамсгор в моменте с первым голом. Знаете, что самое забавное? Такие поля на официальном уровне в Дании 15 лет назад пробил нынешний главный тренер сборной Каспер Юлманд. Несколько лет назад он работал с Дамсгором в «Нордшелланде». Системная работа дала результат.

Дания — лидер Северной Европы по тратам клубов на развитие игроков. Надежная работа школ и ориентированность на трансферный экспорт запустили в Дании инвестиционный бум — уже 9 из 24 клубов двух лиг купили иностранцы, которые намерены развивать международные сети академий (схема точно может быть успешной: прежний владелец ”Нордшелланда” продал клуб и международную академию за 100 миллионов евро — покупал акции клуба примерно за 13).

Итого: датские клубы увеличивают доходы, отправляя игроков в Германию и Англию, футболисты попадают в суперконкурентную среду и прибавляют, сборная становится сильнее. Отсюда основа из ”Тоттенхэма”, ”Аталанты” и ”РБ Лейпциг”. Дамсгор, например, всего год назад переехал из Дании в ”Сампдорию”.

Такая же схема — и у другого участника плей-офф Евро Австрии (24 человека из иностранных чемпионатов). Точно так же — у еще одних участников плей-офф шведов (24).