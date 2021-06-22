Онопко заявил, что готов возглавить сборную России вместо Черчесова

– Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом.

Грубые ошибки приводят к тому, что потом очень тяжело собраться. До забитого гола команда играла правильно, у Головина был момент, хорошо оборонялись и играли в контратаки. Но это футбол – кто не использует моменты, тот проигрывает.

– Стоит ли Черчесову оставаться тренером сборной?

– Это будет решать руководство. Но нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста, Нужно разбирать все в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол.

Вешать все на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил.

– Вы готовы сменить Черчесова на посту тренера сборной?

– Конечно. С удовольствием, – ответил Онопко.