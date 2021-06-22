ВИДЕО | В Оулу во время сильной грозы прохожего насмерть задавило деревом

Как сообщает служба спасения Оулу, начавшийся в 14.30 шторм стал причиной того, что менее чем за час дежурным пришлось принять более 70 вызовов.

До 20.00 спасательные службы более 120 раз выехали на звонки граждан, сообщивших о причиненных грозой разрушениях или ущербе.

Начавшаяся во второй половине дня буря унесла также как минимум одну человеческую жизнь, сообщает полиция Оулу.

В службу спасения поступил звонок из парка Хиуккаваара, согласно которому два человека оказались задавлены поваленным деревом. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил бригаду парамедиков, которые засвидетельствовали смерть одного из них. Полиция продолжает расследовать причину смерти.

Служба спасения сообщает о как минимум трех вызовах, связанных с угрозой человеческой жизни.