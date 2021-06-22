22.06.2021, 12:46
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Тарту 71-летнего Валерия
PPA
Полиция просит помощи в поисках 71-летнего Валерия, который пошел в воскресенье, 20 июня, в магазин и не вернулся.
Мужчина ушел из дома в Тарту на ул. Калда в близлежащий магазин и с тех пор домой не возвращался. Мобильного телефона у него нет.
У полиции есть основание полагать, что мужчина мог попасть в беду, так как в течение последнего года было несколько случаев, когда он находился на улице в замешательстве, но другие люди замечали, что пожилой человек может нуждаться в помощи, и звонили на 112.
На нем были шорты и коричневая рубашка. Сейчас полиция собирает информацию рядом с местом жительства Валерия, чтобы выяснить, видел ли его кто-нибудь.
Просим всех, кто видел Валерия или знает, где он может находиться, просим позвонить на 112.