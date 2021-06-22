”Вы не обкакались, вы….”. Читатели RusDelfi нашли причину поражения и ответили Дзюбе(19)
”Верните Мутко! При нем смешнее проигрывали”.
”Спящие коровы на поле, даже моя бабушка выругалась матом, никогда не слышала от нее такого!”
”Все верно в свое время сказал Аршавин: ”Ваши ожидания — ваши проблемы”. Если только Головин и Миранчук играют в сильных командах, а все остальные не могут выйти из группы европейских кубков, то чего от них ожидать?”
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Многие из вас анализировали поражение по горячим следам. Кто-то видел причину в лимите на легионеров чемпионата России, который продвигает местных футболистов и помогает им получать игровое время (а соответственно — и контракты). А кто-то адекватно признавал, что только сборной на Евро — уже праздник. А некоторые призывали не винить вратаря Матвея Сафонова.
”И это на фоне того, что теперь почти вся Европа играет в основном турнире. Дальше будем смотреть нормальный футбол, а паспортисты пусть едут на свои Мальдивы и дальше отдыхать”.
”Не удивлен. Что мы играем на евро уже счастье”.
”Нет взаимопонимания между игрокам, сыгранность отсутствует напрочь, физическая подготовка не усматривается, потому что игроки больше стоят/переминаются с ноги на ногу. Догнать, убежать или перехватить и уж тем более отобрать мяч тупо не умеют, пас отдают в никуда и в принципе не владеют техникой обработки мяча, игра на одного Дзюбу легко прочитывается”.
”Если б не Сафонов, могло быть и 6-7 банок! Ну молодцы, сделали подарок всем ненавистникам России!”.
”В последние годы это стало нормой. Я удивился если Россия выиграла бы. А так, все в порядке”.
”Футбол в России далеко не первый вид спорта. Это первое. И, во-вторых, до тех пор, пока игрокам в клубах будут платить баснословные гонорары, настоящий футбол в стране не появится! Кстати, на Украине этот вид спорта в почете, но даже там дела идут из рук вон плохо…”
”Для того, чтобы нормально играть, необходимо, кроме физподготовки, обладать двумя достоинствами — способностью читать игру, прогнозируя действия противника и не давая ему играть, и умением самому тараном идти к воротам, не давая противнику времени на чтение своей игры. Ничем российская сборная из этого не обладает, поэтому и вылетела”.
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А дальше выступил лидер сборной Артем Дзюба со своим знаменитым ”обкакались”. Вы вступили с ним в виртуальный диалог.
”Вы не обкакались, вы просто как обычно ОБО####ИСЬ! За 3 игры вы пропустили 7 банок! Надо признать, что уровень сборной России чуть ниже Финляндии”.
”Самокритично, но я бы еще и зарплату урезала всем за такую работу. После второго гола я пошла спать и оказалось что как раз вовремя”.
”Да вы лет 15 этим занимаетесь. Что футбол, что хоккей. Пора памперсы менять”.
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Разумеется, в комментариях обсуждали, как решить проблему.
”Нужен тренер-итальянец, сверхтребовательный, жесткий, способный заставить игроков бегать как стайеров и как марафонцов, а также заставить оттачивать технику владения мячом до уровня европейских игроков. И тогда получится”.
”Надо ужесточать лимит на легионеров. А то не так комфортно еще чувствуют себя русские игроки в клубах. И зарплата должна быть выше. А то иностранцы приедут и конкуренцию составят!”.
”Верное решение для Черчесова — это подать в отставку и не позориться больше”.