ФОТО | В Ярвамаа разбился насмерть мотоциклист

"Мотоциклист ехал в сторону Раквере и в какой-то момент выехал через встречную полосу в кювет. Скорость мотоцикла не была высокой", — рассказал лейтенант полиции патрульной службы Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус.

По словам Мыттуса, прибывшие на место происшествия полицейские пытались реанимировать мужчину до прибытия медиков, которые переняли реанимирование, но, к сожалению, несмотря на все усилия мужчина скончался. На основании имеющейся сейчас информации есть основание полагать, что мотоциклисту во время езды стало плохо, но точную причину смерти выяснит вскрытие.

В этом году в ДТП пострадал 41 мотоциклист. В 2020 году в ДТП погибло три велосипедиста и получили повреждения 116 мотоциклистов.