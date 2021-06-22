22.06.2021, 12:10
Новая тактика государства: на следующей неделе в Нарве и Ласнамяэ можно будет вакцинироваться без регистрации(2)
Foto: Priit Simson
Согласно новому плану рабочей группы по вакцинации, на следующей неделе в двух точках вакцинации возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем желающим без предварительной регистрации.
Вакцинация без регистрации будет доступна в торговом центре Fama в Нарве и в торговом центре Mustakivi в Ласнамяэ.
При этом, как и везде по стране, вторая доза вакцины должна быть получена в этом же месте.
Если все пройдет хорошо, возможность вакцинироваться без регистрации может быть расширена на другие точки.