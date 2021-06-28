28.06.2021, 07:20
На этой неделе в Нарве и Ласнамяэ можно вакцинироваться без регистрации(11)
Foto: Priit Simson
Согласно новому плану рабочей группы по вакцинации, на этой неделе в двух точках вакцинации возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена всем желающим без предварительной регистрации.
Вакцинация без регистрации будет доступна в торговом центре Fama в Нарве и в торговом центре Lasnamäe Centrum в Ласнамяэ. Вакцинация производится вакциной Jannsen.
При этом, как и везде по стране, вторая доза вакцины должна быть получена в этом же месте.
Если все пройдет хорошо, возможность вакцинироваться без регистрации может быть расширена на другие точки.