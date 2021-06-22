ПОДКАСТ | Провал сборной России и фиаско Черчесова: зачем команда приехала на Евро?

Слушайте подкаст "Бей-Беги" про провал сборной России и фигуру Станислава Черчесова:





"Название вашего подкаста "Бей-Беги" отлично описывает игру сборной России на этом Евро, особенно во втором тайме матча Россия-Дания. Первый тайм был неплохой. Грамотно оборонялся Кудряшов, хорошо, что вернулся Фернандес. Несколько раз подловили датчан на контратаках. Правда, Головин и Миранчук запоздали с ударами. У датчан не было моментов, Сафонов спокойно себя чувствовал, но в конце уже было по-другому", — сказал Андрей Титов.

"В первом тайме действительно была хорошая игра от команды Черчесова. Это лучший тайм за весь турнир. У Дании был только один удар в первом тайме, во втором — девять. Именно в первом периоде появилась надежда на достойный футбол, но увы", — сказал Виталий Бесчастный.

После поражения опять пошли разговоры об отставке главного тренера Станислава Черчесова. Судя по пресс-конференции после игры, он самостоятельно не собирается уходить. Контракт у него до конца чемпионата мира 2022 года.

Журналист Андрей Титов вспомнил о встрече с наставником сборной России в Таллинне, когда тот приезжал читать текст "Тотального диктанта". "Он своеобразный человек. Мы провели вместе несколько часов, общались на разные темы, и почти не говорили про футбол. Говорили про жизнь, Абхазию, Осетию, о путешествиях, языках, Австрии, русском языке. Это было общение не о футболе, я прекрасно понимаю, что он постоянно говорит о спорте, и не нужно ему надоедать", — признался Титов.

Сложилось впечатление, что индивидуальная ошибка Романа Зобнина произошла из-за слишком сильного психологического давления. Так же считает и тренер Сергей Францев. Возможно, Черчесов "перемотивировал" игроков.

"Он очень тяжелый человек, к нему и его чувству юмора надо привыкать. Это тот случай, когда человек сказал, как отрезал. Станислав Саламыч говорит всегда прямо. Я подозреваю, он может накачать футболистов, даже Дзюбу", — считает Титов.

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