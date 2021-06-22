ФОТО | Резкое падение цен: в некоторых местах эстонская клубника стоит очень дешево

На прилавках можно увидеть даже ценник в 3,5 евро за килограмм эстонской клубники. Польскую при этом можно купить за менее чем 2 евро. В целом же, средняя цена на местную ягоду колеблется в районе 5 евро (на прошлой неделе между 9-10 евро).