22.06.2021, 13:51
ФОТО | Резкое падение цен: в некоторых местах эстонская клубника стоит очень дешево(11)
Foto: Margus Pahv
Из-за жаркой погоды ягоды на эстонских полях поспевают быстрее. В связи с этим на столичных рынках эстонская клубника сегодня стоила в разы дешевле, чем на прошлой неделе.
На прилавках можно увидеть даже ценник в 3,5 евро за килограмм эстонской клубники. Польскую при этом можно купить за менее чем 2 евро. В целом же, средняя цена на местную ягоду колеблется в районе 5 евро (на прошлой неделе между 9-10 евро).
Производители говорили ранее, что после Яанова дня цены на местную клубнику сильно изменятся. Если в прошлом году из-за нехватки рабочих рук часть урожая сгнила на полях, то в этом году украинских рабочих достаточно, но ягода просто сохнет под палящим солнцем.