В опасном месте на шоссе Таллинн-Саку образовалась нелегальная парковка. Почему никто ничего не предпринимает?

На участке, где можно ехать со скоростью в 90 км/ч, приехавшие на машинах люди — в том числе дети и персонажи в состоянии алкогольного опьянения — выходят практически на середину дорогу. Помимо прочего, здесь находится разворот в сторону Таллинна.

На участке дороги Таллинн-Саку произошло несколько аварий со смертельным исходом. Почему же воз и ныне там? Отвечает главный инженер по благоустройству Пыхьяского отделения Департамента транспорта Маргус Магус:

Несчастные случаи со смертельным исходом происходили не в этом конкретном месте, где в нынешнюю жаркую погоду люди паркуются незаконно. Но мы осведомлены о данной проблеме с парковкой. Еще в прошлом году мы договорились с волостью Саку и полицией, что в 2021 году Департамент транспорта закажет туда, где происходит опасная парковка, ограждение протяженностью около полукилометра. В прошлом году мы включили это в план закупок, но поскольку речь идет об всеэстонской государственной закупке, где есть и другие работы по установке ограждений, скорее всего, установить ограждения летом не получится, только осенью.

Осенью будет поздно. Каким образом возможно сделать ситуацию безопаснее для участников дорожного движения уже сейчас?

Мы со своей стороны сделали все возможное. На этом участке дороги имеются знаки, запрещающие парковку, а также знаки, указывающие местонахождение официальной парковки места для купания. От участка, где запрещена парковка, нужно проехать пару сотен метров в сторону Саку и повернуть направо.

Кто может там штрафовать и эвакуировать, и почему это не делается?

Это в компетенции местных самоуправлений и полиции. Безусловно, возможно проводить профилактическую работу среди паркующихся там водителей или нанять организатора движения. Рациональность этих мер должны оценить полиция и местные самоуправления.я