Футзал Беларуси: на кону стоит все!

Оршанский ВИТЭН небезосновательно считался фаворитом финального противостояния – команда идеально прошла регулярный чемпионат, да и в плей-офф полностью контролировала ход своих серий. В сезоне 2019/20 оршанцы завоевали титул именно в борьбе с гомельским ВРЗ, тогда командам потребовалось все пять матчей, чтобы выяснить, кто достоин называться чемпионом Беларуси. Будет ли нынешняя серия столь напряженной покажет лишь время, но в регулярном чемпионате гомельчане дважды уступили действующим чемпионам (1:2, 4:6), что едва ли добавляло им уверенности перед важнейшим стартом сезона.

В первом матче на домашнем паркете ВИТЭНу удалось, казалось, сразить соперника двумя быстрыми голами, но ВРЗ нашли в себе силы выровнять ход встречи и сравнять счёт ещё до перерыва. Во втором тайме игра шла «ноздря в ноздрю», и ключевым эпизодом стало удаление в составе гостей при счете 4:3. ВИТЭН хладнокровно реализовал численное преимущество, установив окончательный результат – 5:3. Для оршанцев эта победа стала 28-й подряд, но, по словам главного тренера ВИТЭНа Алексея Попова, его подопечные не обращают внимание на столь длительную успешную серию: «Многие спрашивают про длинную серию, состоящую из побед. И игроки, и тренеры уже перестали о ней думать. По сути, для нас начался новый чемпионат, в котором нет права на ошибку – парни это понимают».