Футзал Беларуси: на кону стоит все!
Оршанский ВИТЭН небезосновательно считался фаворитом финального противостояния – команда идеально прошла регулярный чемпионат, да и в плей-офф полностью контролировала ход своих серий. В сезоне 2019/20 оршанцы завоевали титул именно в борьбе с гомельским ВРЗ, тогда командам потребовалось все пять матчей, чтобы выяснить, кто достоин называться чемпионом Беларуси. Будет ли нынешняя серия столь напряженной покажет лишь время, но в регулярном чемпионате гомельчане дважды уступили действующим чемпионам (1:2, 4:6), что едва ли добавляло им уверенности перед важнейшим стартом сезона.
В первом матче на домашнем паркете ВИТЭНу удалось, казалось, сразить соперника двумя быстрыми голами, но ВРЗ нашли в себе силы выровнять ход встречи и сравнять счёт ещё до перерыва. Во втором тайме игра шла «ноздря в ноздрю», и ключевым эпизодом стало удаление в составе гостей при счете 4:3. ВИТЭН хладнокровно реализовал численное преимущество, установив окончательный результат – 5:3. Для оршанцев эта победа стала 28-й подряд, но, по словам главного тренера ВИТЭНа Алексея Попова, его подопечные не обращают внимание на столь длительную успешную серию: «Многие спрашивают про длинную серию, состоящую из побед. И игроки, и тренеры уже перестали о ней думать. По сути, для нас начался новый чемпионат, в котором нет права на ошибку – парни это понимают».
Как оказалось, столь впечатляющей серии было суждено застыть на цифре 28, поскольку во втором матче в Гомеле ВРЗ, наконец, удалось найти способ успешно противодействовать атакам «энергетиков». Хозяева открыли счёт уже на первой минуте прямым ударом со штрафного, и минимальное преимущество держалось полчаса игрового времени, пока оршанцам не удалось восстановить паритет. При счете 1:1 игра немного открылась – на 33-й минуте ВРЗ вновь вышел вперёд, но три минуты спустя ВИТЭН вновь догнал соперника – 2:2. Однако хозяевам все же удалось вырвать победу в пределах основного времени: за минуту до завершения второго тайма Дмитрий Лось принёс гомельчанам столь важную победу. Миф о непобедимости ВИТЭНа развенчан, кто знает, по какому сценарию теперь пойдёт серия до трёх побед. Следующий раунд противостояния состоится в Орше 24 июня.
Серия за бронзовые медали ведётся до двух побед, но и здесь «Столице» и БЧ не хватило двух матчей для того, чтобы определить призера. В Минске в тяжелой борьбе хозяева сделали шаг по направлению к медалям, точнее исполнив послематчевые пенальти (3:3 осн., 5:3 пен.), а в Гомеле БЧ взяли своё, вырвав победу 3:2 за три минуты до завершения основного времени матча. Теперь судьба бронзовых медалей определится 23 июня в Минске, «Столица» имеет преимущество домашней площадки, но едва ли БЧ сдастся без боя.