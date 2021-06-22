Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту смерти строителя в парке Таммсааре

По оценке прокуратуры на строительном объекта игнорировались требования гигиены и безопасности труда, что привело к причинению смерти по неосторожности, отчего обвинение предъявлено фирме Astlanda Ehitus и представлявшему её 51-летнему руководителю проектом, также субподрядчику — ТОО Lammutusmehed OÜ и её члену правления — 31-летнему мужчине. ТОО Ehitusekspertiisibüroo OÜ и её члену правления — 38- летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

В ходе досудебного производства выяснилось, что ни план безопасности строительных работ, ни анализ риска требований гигиены и безопасности труда не рассматривали опасность обвала или же работы в подземных условиях, также отсутствовали меры обеспечения постоянной безопасности рабочего места в подобных условиях. Помимо этого, фирма ТОО Ehitusekspertiisibüroo OÜ отвечала за описание инженерно-технических решений, которые позволили бы строителю строить согласно требованиям, но недооценила опасность стен на стадии сноса. Так же для сноса не был составлен проект и работы по сносу, по сути, проводились при помощи руководств, данных через электронные письма и устно.

В качестве основного подрядчика строительные работы в парке Таммсааре проводило Товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО) Astlanda Ehitus OÜ, задачей которого являлось использование рабочей силы с необходимой квалификацией при проведении работ и обеспечение безопасности на объекте. Для проведения строительных работ фирма Astlanda Ehitus заключила договор субподряда с ТОО Lammutusmehed OÜ, на основании которого последняя фирма взяла на себя обязательство провести подготовительные работы перед строительством павильона парка Таммсааре. Помимо этого, представитель ТОО Astlanda Ehitus OÜ и представитель ТОО Ehitusekspertiisibüroo OÜ заключили в свою очередь подряд для составления конструктивной части рабочего проекта павильона парка Таммсааре.

10-го сентября 2018-го года в парке Таммсааре на археологических раскопках старого рынка проходили работы по сносу, в ходе которых обвалился сводчатый потолок подвала здания старого рынка. Работавший на подвальном этаже 43-летний строитель попал под обвал потолка и от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Обвинения предъявлены трём физическим и трём юридическим лицам, которые игнорировали требования гигиены и безопасности труда и своей деятельностью причинили смерть человека.

Со слов руководившего производством окружного прокурора Энели Лауритс к трагическому несчастному случаю привела синергия нескольких факторов. ”Следствие выяснило, что в числе прочего использовался слишком мощный робот-демонтажник, который создал сильную вибрацию и мог частично обусловить обвал потолка подвала здания рынка. Так же строительные материалы складировались неправильно, и игнорировалась необходимость проведения тщательных инженерно-технических исследований имеющихся конструкций. Все эти решения принимали связанные со строительством люди, у которых возможно не было достаточно знаний для этого”, пояснила прокурор.

С её слов несчастные случаи на производстве по своей сути являются специфическими расследованиями, поскольку часто дело имеется с случайным стечением нескольких плохих обстоятельств, отчего сложной задачей досудебного производства является выяснение того, кто отвечает и на кого ложится уголовно-правовая вина.

”Целью следствия являлось выяснение, игнорировались ли и кем заведомо и умышленно требования безопасности, что привело к несчастному случаю на производстве с трагическим последствием. По оценке прокуратуры не все работавшие на строительстве павильона парка Таммсааре люди были достаточно компетентны, чтобы обеспечить профессиональное и безопасное проведение работ, также это могло привести к роковым ошибкам, от которых на рабочем посту потерял жизнь строитель”, сказала Лауритс.

”Каждый несчастный случай не заставляет себя ждать, но многие несчастные случае всё же возможно предотвратить. Руководящие работники объекта обязаны замечать ошибки как в бумажной работе, так и в физических действиях. Для того, чтобы быть может лишь малая ошибка не стала роковой, у руководящих работников должно быть как желание, так и охота вмешиваться, также конечно и необходимая компетенция”, сказал проводивший следствие руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

”Каждый человек, идя на работу, хочет вернуться оттуда домой. Для того, чтобы трагический несчастный случай не превратил чей-либо рабочий день в вечность, нужно быть на чеку и в ходе самых рутинных действий немедленно реагировать приостановкой работ, если в каком-либо рабочем процессе внутреннее ощущение говорит, что что-то неправильно”, сказал Варес.