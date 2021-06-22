За сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 24 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 20 были в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 4.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,2%.

По состоянию на утро 22 июня в больницах находится 47 пациентов с COVID-19.

За сутки умерла зараженная коронавирусом 58-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 269 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 8624 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 547 138 человеку, курс вакцинации завершен у 405 088 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 50,3%.

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