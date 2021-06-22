22.06.2021, 09:34
Кинотеатр Kosmos продан фирме, связанной со скандально известным бизнесменом
Официально фирма принадлежит 20-летнему Сандеру Сасу, однако фактическим новым хозяином кинотеатра Kosmos является Тимо Сас — бизнесмен, трижды сменивший имя и печально прославившийся своими методами ведения бизнеса в 90-е годы. Сас известен своими многочисленными долгами и тем, что не раз водил своих партнеров за нос.
Продажа здания не означает прекращения работы кинотеатра Cinamon в этом здании — у Cinamon есть договор аренды с новым арендодателем, который будет действовать несколько лет.