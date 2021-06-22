Экономика
22.06.2021, 09:34

Кинотеатр Kosmos продан фирме, связанной со скандально известным бизнесменом

 
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Foto: Tanel Meos
Компания Saturn Investments, принадлежащая владельцу сети кинотеатров Cinamon Татьяне Толстой, продала здание легендарного таллиннского кинотеатра Kosmos компании, связанной со скандально известным бизнесменом Тимо Сасом, сообщает dv.ee.

Официально фирма принадлежит 20-летнему Сандеру Сасу, однако фактическим новым хозяином кинотеатра Kosmos является Тимо Сас — бизнесмен, трижды сменивший имя и печально прославившийся своими методами ведения бизнеса в 90-е годы. Сас известен своими многочисленными долгами и тем, что не раз водил своих партнеров за нос.

Продажа здания не означает прекращения работы кинотеатра Cinamon в этом здании — у Cinamon есть договор аренды с новым арендодателем, который будет действовать несколько лет.

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