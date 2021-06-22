Попавший в Таллинне в аварию Lamborghini отправится на ремонт в Италию

К счастью, у автомобиля имеется страховка каско, и теперь он на месяц отправится в Италию на ремонт.

Как удалось установить порталу Delfi, владельцем этого дорогого автомобиля является финский бизнесмен, работающий в сфере маркетинга. У него и в Таллинне коммерция идет неплохо — мужчина попал в 2017 году на вершину профильного ТОПа газеты.

Эстонская пресса, освещающая экономическую тематику, пишет, что Микко Юхани Иръяня (Mikko Juhani Yrjänä) — преуспевающий бизнесмен в сфере маркетинга и инвестиций, чья фирма в 2019 году принесла более миллиона евро чистой прибыли (правда, в прошлом году она снизилась до 650 000).

За прошлый год предприниматель выплатил себе 11 138 евро брутто. За такие деньги Lamborghini купить трудно, да и просто содержать тоже.

В 2020 году Иръяня дивиденды с фирмы не снимал, а годом ранее вывел в качестве дивидендов 100 000. Более подробно о владельце читайте ЗДЕСЬ.