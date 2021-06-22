Экономика
22.06.2021, 08:38

Продавцы: этим летом стоимость литра бензина может достичь рекордной отметки

 
Foto: Argo Ingver
На фоне продолжающегося подорожания нефти на мировых рынках цена на бензин на заправочных станциях Эстонии уже этим летом может вырасти до нового рекордного уровня, прогнозируют продавцы топлива.

Как сообщил ERR член правления Alexela Тармо Кярсна, низкий уровень инфицирования коронавирусом и усиление темпов вакцинации, вероятно, значительно увеличат количество поездок людей этим летом, и если цены на мировом рынке продолжат расти, то в Эстонии, вероятно, цена на бензин достигнет новой рекордной отметки, передает RusERR.

По словам Кярсна, в период с ноября 2020 года по май 2021 года цена на бензин на мировом рынке выросла на 60%: С появлением новостей о вакцинах осенью 2020 года цены на топливо на мировом рынке начали расти. Зимой и весной 2021 года вакцинация увеличилась во всем мире. За этим последовали значительные ослабления ограничений в апреле и мае, что привело к резкому росту спроса на топливо".

Руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Индрек Сасси также считает, что рост цен на сырую нефть и положительный прогноз потребления во всем мире могут поднять цены на топливо в Эстонии до рекордного уровня.

Подорожание топлива, основанное на росте цен на мировых рынках, прогнозируют и в руководстве OIerex.

"Сейчас мы видим, что цены растут. Крупные международные трейдеры даже прогнозируют цену на сырую нефть в размере 100 долларов за баррель в этом году. В настоящее время эта цена составляет 73-74 доллара. Поэтому возможно, что цены вырастут и в Эстонии. В то же время острая конкуренция на рынке топлива пока сдерживает рост цен", — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

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