Продавцы: этим летом стоимость литра бензина может достичь рекордной отметки

Как сообщил ERR член правления Alexela Тармо Кярсна, низкий уровень инфицирования коронавирусом и усиление темпов вакцинации, вероятно, значительно увеличат количество поездок людей этим летом, и если цены на мировом рынке продолжат расти, то в Эстонии, вероятно, цена на бензин достигнет новой рекордной отметки, передает RusERR.

По словам Кярсна, в период с ноября 2020 года по май 2021 года цена на бензин на мировом рынке выросла на 60%: С появлением новостей о вакцинах осенью 2020 года цены на топливо на мировом рынке начали расти. Зимой и весной 2021 года вакцинация увеличилась во всем мире. За этим последовали значительные ослабления ограничений в апреле и мае, что привело к резкому росту спроса на топливо".

Руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Индрек Сасси также считает, что рост цен на сырую нефть и положительный прогноз потребления во всем мире могут поднять цены на топливо в Эстонии до рекордного уровня.

Подорожание топлива, основанное на росте цен на мировых рынках, прогнозируют и в руководстве OIerex.

"Сейчас мы видим, что цены растут. Крупные международные трейдеры даже прогнозируют цену на сырую нефть в размере 100 долларов за баррель в этом году. В настоящее время эта цена составляет 73-74 доллара. Поэтому возможно, что цены вырастут и в Эстонии. В то же время острая конкуренция на рынке топлива пока сдерживает рост цен", — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.