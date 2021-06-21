Артем Дзюба: Обкакались. Хотелось бы извиниться за поражение

"Больше всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, и не по игре, но на таком уровне, когда не забиваешь свои стопроцентные моменты, неправильно ими распоряжаешься… Мы все вместе проигрываем, как и выигрываем — мы проиграли. Игроки прежде всего. Потому что нам все разжевали, нам все объяснили.

Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь все голы… Я не говорю, что кто-то [конкретно виноват], но проигрываем мы, футболисты. Первый гол — на ровном месте. Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные — это на таком уровне не прощается. Первый момент сумасшедший у нас был. Только 2:1 сделали — замаячила надежда, и мы опять сами себя убиваем.

Психология, наверное. Еще раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты.

А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить — наверное, будете правы.

В любом случае спасибо тем, кто в нас верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться, но получили третий и четвертый.

Хотелось бы отметить атмосферу — она потрясающая, вот к чему еще нам надо стремиться. И играть в футбол так же, и так же болеть.

***

У нас лучший плеймейкер в команде — вратарь, все передачи вратарю.

Бельгийцы, очевидно, уровнем выше, Дания — примерно, плюс-минус, нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол… Понятно, что мы с ними на равных играли: они больше контролировали, но мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы — справлялись с ними.

На таком уровне забиваешь, ведешь 1:0 — и игра совсем переворачивается. И вместо того, чтобы нам повести 1:0…

Любим себе приключения на жопу… Сегодня обкакались.

[Второй гол] надломил немножко, но мы хотели, наоборот, помочь Зобнину. Он извинился в раздевалке — понятно, что неприятно. Но Зоба — боец сам по себе, а так ошибиться мы все можем.