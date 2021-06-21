Во время праздников полиция будет работать в усиленном составе

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что в усиленном составе полиция работала уже на прошлых выходных. „Так как во время праздников люди ездят больше, то полицейские работают на крупных шоссе, чтобы сделать движение спокойнее, также мы держим в поле зрения крупные мероприятия, чтобы предупредить опасные ситуации и вмешаться, если будет необходимость“, – сказал Трей.

На прошлых выходных полиция проверяла водителей на трезвость и следила за соблюдением скоростного режима. Превышение скорости и пьяное вождение являются основными причинами ДТП и не проходит ни одних выходных, чтобы никто не пострадал в ДТП или не лишился жизни. Трагическое ДТП произошло в пятницу, когда в волости Элва столкнулись автомобиль и велосипед, погибла 81-летняя велосипедистка. Еще 16 человек получили травмы, в том числе мотоциклисты, велосипедисты и самокатчики, некоторые из них были пьяны.

Полицейские проверяли водителей на трезвость сегодня утром, 21 июня, в Таллинне и Рапламаа и за несколько часов задержали четырех нетрезвых водителей.

„Если вы знаете, что надо ехать, договоритесь заранее, кто в вашей компании будет трезвый водитель и кто отвезет остальных домой. Нетрезвого водителя за руль пускать нельзя и этому следует всячески препятствовать самому, либо позвонить на номер 112. Так можно спасти жизнь человека",– говорит оперативный руководитель.

Также во время праздников полиция обращает внимание и на общественный порядок. "Вызовы, получаемые полицией на праздники Иванова дня, обычно связаны со злоупотреблением алкоголя. Люди попадают в опасные ситуации или возникает конфликт, который не умеют решить словами", – пояснил Трей.