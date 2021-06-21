Cемья из Нарвы возродила хутор ”c историей”

Жизнь хутора важнее денег

Практически обезлюдевший старинный хутор мог прекратить свое существование, поскольку имевшиеся на него покупатели не скрывали своих намерений использовать его как дачу. Но бывший владелец, профессор Института физики Тартуского университета Илмо Силдос, продавать хутор не спешил. Он ждал, когда объявятся те, кто захочет продолжить здесь хуторскую жизнь со всеми ее радостями и трудностями. Кто не побоится привести в порядок не только сам хутор, но и окружающие его земельные угодья общей площадью порядка 6 га, включая луга и лес.

Такими покупателями оказалась еще довольно молодая пара. Нарвитяне Юлия и Роман Пирк пожелали дать вторую жизнь родовому гнезду Илмо. Несмотря на то, что другие продавцы готовы были заплатить за недвижимость больше и сразу, Илмо остановил выбор на супружеской чете из Нарвы, которая горела идеей развития этой территории, мечтала привезти сюда своих лошадей.

Приобретение хутора в коронакризисное время оказалось для молодой семьи непростой задачей: банки отказывались выдавать кредит, но удалось найти организацию, выдавшую потребительский кредит под немалые проценты.

Жить на хутор переехали в октябре прошлого года, когда завершили серьезный ремонт хозяйского дома. Этот ремонт осилили без привлечения строителей, что и не удивительно: Роман и его отец — мужчины, как говорится, с руками. Юлия и Роман надеются со временем возвести на фундаменте самой старой постройки на своем хуторе (это самый первый хозяйский дом в два этажа, в котором в начале прошлого века жила семья с шестью детьми и который сегодня используется как хозяйственное помещение) и дом для своих родителей.

Окружающий хутор лес населен самыми разными видами фауны, здесь можно встретить косуль и лис, зайцев и кабанов, лосей и разных птиц. Несмотря на то, что занимающиеся вырубкой фирмы готовы выкупить лесные угодья у новых владельцев хутора сразу же, Роман и Юлия на эти уговоры не поддаются, хотя деньги для уменьшения кредитной нагрузки им были бы очень кстати. Молодые хуторяне говорят: ”А где тогда будут жить звери и гнездиться птицы? Им и так остается все меньше мест обитания”. Жизни в соседстве с лесным населением они не боятся.

Погладить кролика и вдоволь наиграться

