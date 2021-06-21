Обязанности старейшины Пыхья-Таллинна будет выполнять Мануэла Пихлап

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд представил мэру столицы заявление об уходе по собственному желанию. На основании § 87, раздела 1, закона о публичной службе горуправа Таллинна освободила Пеэтера Ярвелайда от занимаемой должности. Последним днем на рабочем месте станет 8 июля 2021 г.

Согласно уставу Пыхья-Таллинна и районной управы Пыхья-Таллинна, если в должности не утвержден старейшина управы, то его обязанности выполняет заместитель старейшины или административный секретарь районной управы.

С 9 июля 2021 года и до вступления в должность нового старейшины исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна назначена Мануэла Пихлап, работавшая до сих пор заместителем старейшины этой районной управы.