21.06.2021, 18:37
Обязанности старейшины Пыхья-Таллинна будет выполнять Мануэла Пихлап(2)
Foto: Andres Putting
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла решение освободить Пеэтера Ярвелайда от занимаемой должности старейшины Пыхья-Таллинна и назначить исполняющей обязанности старейшины его прежнего заместителя, Мануэлу Пихлап.
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд представил мэру столицы заявление об уходе по собственному желанию. На основании § 87, раздела 1, закона о публичной службе горуправа Таллинна освободила Пеэтера Ярвелайда от занимаемой должности. Последним днем на рабочем месте станет 8 июля 2021 г.
Согласно уставу Пыхья-Таллинна и районной управы Пыхья-Таллинна, если в должности не утвержден старейшина управы, то его обязанности выполняет заместитель старейшины или административный секретарь районной управы.
С 9 июля 2021 года и до вступления в должность нового старейшины исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна назначена Мануэла Пихлап, работавшая до сих пор заместителем старейшины этой районной управы.