МуПо напоминает об опасностях жары и правилах посещения пляжей

Жаркая погода заметно увеличила посещаемость городских плажей. В связи с этим МуПо напоминает, что личные транспортные средства необходимо парковать в соответствии с правилами дорожного движения, не стоит парковать машины на газоне. На пляж рекомендуется приезжать на общественном транспорте или на легком транспорте (в т.ч. самокатах или велосипедах), чтобы сберечь окружающую среду и избежать проблем с парковкой. В общественном транспорте, как правило, работают кондиционеры, что делает поездку более приятной.

На жаре нельзя оставлять детей и домашних животных одних в машине, поскольку даже очень непродолжительное время, проведенное в раскаленном автомобиле, может быть опасным для жизни.

Отправляясь на пляж, необходимо запастись достаточным количеством питьевой воды, носить легкий головной убор или иметь возможность спрятаться в тени. Важно помнить, что употребление алкоголя на пляже неприемлемо, а стеклянной таре там не место.

Если вы заметите на пляже или на улицах города пожилого человека, ребенка или животное, страдающих от жары, следует позвонить на номер 112.

МуПо также призывает к осторожности в уличных бассейнах озера Харку и на реке Пирита. На этих пляжах работают спасатели из фирмы G4S, но тем не менее очень важно соблюдать все правила и беречь себя. Обязанность родителей — обеспечить, чтобы увлекшиеся водными развлечениями дети, не находились там без присмотра взрослых

Задача города — чтобы качество воды на пляже Штромки улучшилось, и там снова можно было спокойно плавать. Поэтому купание животных на Штромке и в окрестностях запрещено.

Обращаем внимание, что одна из парковочных площадок пляжа Пикакари предназначена для машин с прицепом — для спуска водных транспортных средств на воду, поэтому обычным машинам там парковаться нельзя.

В жару город поливает и охлаждает дороги водой, поскольку раскаленный асфальт может стать скользким.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.