21.06.2021, 17:25
17-летний Денис Куртенков стал чемпионом мира по плаванию(5)
Фото: клуб "Аквамарин"
13-19 июня в Италии прошло первенство мира среди юниоров по плаванию в ластах. Золото на дистанции 50 м завоевал Денис Куртенков, сообщает клуб "Аквамарин".
Денис Куртенков помимо завоевания золотой медали на дистанции 50м в классических ластах, установил юношеский и взрослый рекорды Эстонии — 19,51.
Бронзовую медаль Денис завоевал на дистанции 100м в классических ластах, также обновив оба национальных рекорда — 43,88.
Другой пловец клуба Максим Куденко обновил личные рекорды и стал 9-м на дистанции 50м в классических ластах.
В эстафетном плавании 4х100 Денис и Максим вместе с партнёрами по команде заняли 5-е место. В эстафете 4х50 микс Денис с партнёрами по команде также заняли 5-е место.