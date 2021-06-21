17-летний Денис Куртенков стал чемпионом мира по плаванию

Денис Куртенков помимо завоевания золотой медали на дистанции 50м в классических ластах, установил юношеский и взрослый рекорды Эстонии — 19,51.

Бронзовую медаль Денис завоевал на дистанции 100м в классических ластах, также обновив оба национальных рекорда — 43,88.

Другой пловец клуба Максим Куденко обновил личные рекорды и стал 9-м на дистанции 50м в классических ластах.

В эстафетном плавании 4х100 Денис и Максим вместе с партнёрами по команде заняли 5-е место. В эстафете 4х50 микс Денис с партнёрами по команде также заняли 5-е место.