"А маски у большинства на подбородке". Что в России с ковидом?

Борис, 44 года, Челябинск,

организатор развлекательных мероприяитий



Россия разная, каждый регион решает по-своему. Пока никто не ввел локдаун по примеру прошлого года. Максимально и почти везде отменяются крупные концерты и фестивали, закрываются фанзоны. В Москве закрылись фудкорты в ТРК, детские площадки и аттракционы (зато отменили введенный было запрет на использование скамеек в парках). Но при этом пока работают театры, кинотеатры и прочие площадки для досуга. В той же Москве — с ограничениями на посещение, а где-то и без.

Регионы один за другим пока запускают обязательную вакцинацию, а новые ограничения вводятся неохотно. Но где-то — такие, что жители жалуются. Например, в Ивановской области мероприятия разрешены, но все участники обязаны в этот день иметь свежие результаты теста на антитела либо справку о вакцинации. Вообще, ещё одно новшество — преимущества привитых и ущемление в правах непривитых. Опять же в Москве пообещали отключить от служб такси водителей, которые до 15 июля не поставят хотя бы первый компонент вакцины, да и вообще ведутся разговоры о том, что работодатель может не допускать к работе непривитых сотрудников и не платить при этом зарплату, вынуждая таким образом привиться. С другой стороны, открыта возможность поехать в другие страны (в первую очередь, в долгожданную Турцию), но и тут, говорят, допускать будут только привитых.

Анастасия, 23 года, Санкт-Петербург,

студентка



Все на ковид ”забили”. Раньше в магазин нельзя было без маски зайти, сейчас всем пофиг. В метро в масках, но это как было так и есть. Без маски не пропустят через турникет, но в вагонах 20% в маске, 40% спустили под подбородок, остальные без. То есть проходят турникет и снимают.

В фанзоны Евро-2020 тоже без маски не пропустят через турникет, а внутри — на подбородке. Даже ведущие развлекательной программы со сцены в фанзоне — и то с масками на подбородке, а их все экраны показывают.



Павел, 30 лет, Краснодар,

IT-специалист