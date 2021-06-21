"А маски у большинства на подбородке". Что в России с ковидом?(8)
Борис, 44 года, Челябинск,
организатор развлекательных мероприяитий
Россия разная, каждый регион решает по-своему. Пока никто не ввел локдаун по примеру прошлого года. Максимально и почти везде отменяются крупные концерты и фестивали, закрываются фанзоны. В Москве закрылись фудкорты в ТРК, детские площадки и аттракционы (зато отменили введенный было запрет на использование скамеек в парках). Но при этом пока работают театры, кинотеатры и прочие площадки для досуга. В той же Москве — с ограничениями на посещение, а где-то и без.
Регионы один за другим пока запускают обязательную вакцинацию, а новые ограничения вводятся неохотно. Но где-то — такие, что жители жалуются. Например, в Ивановской области мероприятия разрешены, но все участники обязаны в этот день иметь свежие результаты теста на антитела либо справку о вакцинации. Вообще, ещё одно новшество — преимущества привитых и ущемление в правах непривитых. Опять же в Москве пообещали отключить от служб такси водителей, которые до 15 июля не поставят хотя бы первый компонент вакцины, да и вообще ведутся разговоры о том, что работодатель может не допускать к работе непривитых сотрудников и не платить при этом зарплату, вынуждая таким образом привиться. С другой стороны, открыта возможность поехать в другие страны (в первую очередь, в долгожданную Турцию), но и тут, говорят, допускать будут только привитых.
Анастасия, 23 года, Санкт-Петербург,
студентка
Все на ковид ”забили”. Раньше в магазин нельзя было без маски зайти, сейчас всем пофиг. В метро в масках, но это как было так и есть. Без маски не пропустят через турникет, но в вагонах 20% в маске, 40% спустили под подбородок, остальные без. То есть проходят турникет и снимают.
В фанзоны Евро-2020 тоже без маски не пропустят через турникет, а внутри — на подбородке. Даже ведущие развлекательной программы со сцены в фанзоне — и то с масками на подбородке, а их все экраны показывают.
Павел, 30 лет, Краснодар,
IT-специалист
Люди как ”забивали”, так и ”забивают”. На кассах в магазах с сегодняшнего дня просят надеть маску, но без разницы как, хоть боком, хоть на ухо, главное от проверок прикрыться. Именно на кассе, а не при входе в магазин. Что-то похожее было в пиковое время зимой — в декабре-январе в масках в магазинах были почти все, но к весне все забили. И на 10 человек в маске было 1-3. Сейчас есть тренд к возвращению этих времен, но пока люди забивают.
В Москве пока больше болеет, чем тут. Мои знакомые местные (в возрасте около 30) не привились пока: кто-то переболел осенью, кто-то не доверяет. Но люди в возрасте прививаются охотнее. В Краснодарском крае нет принудительной вакцинации пока, тут пока мера называется ”режим повышенной готовности”, он уже полтора года. это значит маски, запрет на мероприятия больше 100 человек (но при этом ФК ”Краснодар” спокойно играл с открытыми трибунами) и так далее.
Диана, 35 лет, Москва,
менеджер
В Москве перчаточно-масочный режим официально работает в общественном траспорте, магазинах, ресторанах, даже в фитнес-клубах и прочих общественных местах. Носить маску на улице не нужно, только в помещениях. Рекомендуют соблюдать "социальную дистанцию" 1,5 метра. Массовые мероприятия (как нашумевшая история с фестивалем "Дикая мята") запрещают, но не все (Книжный фестиваль на Красной площади в эти выходные не отменили).
Бары, рестораны и караоке с 12 июня по указу мэра Собянина закрываюся в 23.00. При этом люди, конечно, радуются наступившему, наконец, лету, много тусят, на многих центральных улицах летние веранды, где не соблюдается ни дистанция, ни масочный режим. Плюс футбол, конечно, но я в нём не разбираюсь, разве что вопли фанатов под окнами слышу, но это тоже толпы людей, объединённых общими идеями. В метро, например, регулярно и очень выборочно штрафуют людей за отсутствие перчаток (в масках ездит, по моим ощущениям, примерно половина пассажиров, но иногда это маски, спущенные на подбородок), в перчатках в метро я вообще встречала людей разве что в начале пандемии.
Мне сложно оценивать всю Москву — я работаю из дома сейчас (тоже про ограничения, до конца июня мэр рекомендовал перевести на удалёнку 30% персонала, но у нас в департаменте работают как договоришься с руководством — можно из офиса, можно из дома) и мало где бываю, но мне кажется, что в центре Москвы люди раздолбаисты на открытом воздухе, в магазинах все послушно натягивают маски на входе. Почти во всех ТЦ, рынках и прочих таких местах маску и перчатки выдают на входе бесплатно. И температуру измеряют бесконтактными термометрами.
В целом меня скорее восхищает то, сколько усилий (часто бессмысленных, наверное) прикладывают к тому, чтобы хоть как-то защититься — в метро на входе и выходе можно хоть искупаться антисептиком в установленных устройствах, везде бесплатные одноразовые маски-перчатки.
О вакцинации — можно сделать бесплатно почти в любой момент в любой поликлинике, даже если ты не прикреплен к ней. Как раз сегодня звонила в свою поликлинику — сказали, что могу прийти прямо сейчас привиться первой дозой. Тест на антитела тоже можно сделать бесплатно в любой поликлинике, но там запись заранее и это можно сделать через сайт госуслуг или приложение емиас (всё работает просто идеально). Да, я пока не прививалась, потому что болела зимой и у меня пока достаточно антител, но я их регулярно мониторю, чтобы привиться, как только снизится их количество.
Нужно учитывать, что в Москве сейчас живет где-то 18 миллионов. Плюс, теперь все топят за внутренний туризм, очень много людей ездят по России сейчас. Для этого не нужно сдавать ни пцр, ни что-то ещё (как для поездок за границу, у меня половина знакомых за эту весну-лето съездили на Кавказ или Алтай, хотя раньше им бы и в голову такое не пришло.
Евгений, 40 лет, Москва
руководитель
В Москве сейчас вот так:
— маски просят довольно много где (в метро, магазинах, общепите). При этом распоряжение мэра называет обязательным еще и ношение перчаток — но их у меня ни разу нигде не требовали. Тем не менее, в транспорте иногда проверяют наличие как масок, так и перчаток, и за их отсутствие штрафуют. Со мной такого не было, но кое-кто из знакомых попадался — причем только за отсутствие перчаток.
Для сравнения, на прошлой неделе был в Питере, там в общепите, в магазинах, на заправках маску надеть не попросили ни разу (проверил из любопытства), а в метро я надел сам.
— ограничения в Москве сейчас есть: с 13.06 многие массовые мероприятия были отменены; время работы общепита ограничили интервалом до 23.00; ввели неделю так называемых "нерабочих" дней (это означает, что люди не работают, но день не является выходным, и работодатель вынужден платить за него как за рабочий или изыскивать способы этого не делать на свой страх и риск). С сегодняшнего дня еще что-то закрыли — например, фанзоны — но детали я еще не успел изучить
По факту ограничения не очень соблюдаются: организации не могут просто взять и перестать работать на неделю, поэтому большинство продолжает работать (кто-то в удаленном режиме, а кто-то и в обычном). Массово соблюдают нерабочий режим только государственные и муниципальные организации.
Насколько мне известно, сейчас правительство Москвы рассматривает более жесткие меры (возможно, введение карантинного режима, как в прошлом году), но точных сведений пока нет.