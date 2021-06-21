Ратас: мы не должны бояться президента, которого выберет народ

”Я считаю, что должен избираться народом. На этот раз будут еще больше избираться политиками, чем пять лет назад поскольку самоуправления стало меньше”, — сказал бывший премьер-министр.

Он отметил, что в Рийгикогу поддержку прямым выборам получить очень трудно и изменить действующую систему пока не получается.

Ратас сказал, что Центристская партия всегда выступала за прямые выборы. ”Мы не должны бояться президента, которого выберет народ. Не надо бояться, что народ сделает неправильный выбор”, — сказал он.