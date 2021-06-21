Рекомендации скорой помощи на жаркий период

”На прошлых выходных бригады скорой вызывали к восьми пациентам, чьи жалобы можно было связать с жаркой погодой; речь шла о солнечном ударе, — сказал главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. — У некоторых людей симптомы проявились на рабочем месте, а у некоторых вечером, после долгого времени, проведенного на солнце. Тем самым можно сказать, что жаркая погода, к счастью, не привела к тяжелым заболеваниям, но, безусловно, нужно быть внимательным, чтобы жара не повлекла за собой проблем со здоровьем”.

Работая или передвигаясь в дневное время на свежем воздухе, нужно как минимум раз в час охлаждать организм — либо в тени, либо в помещении с кондиционированным воздухом. Нужно надевать легкую дышащую одежду, позволяющую испарять пот. Для того, чтобы избежать солнечного удара, выходя на улицу, наденьте легкий головной убор.

В день следует пить 2 — 2,5 литра воды.

Пожилым, а также имеющим хронические заболевания людям походы в магазин и на рынок стоит перенести на утреннее время. В остальное время стоит держаться подальше от солнца — находиться либо в помещениях, либо в тени.

Родителям нельзя оставлять детей в машине одних — автомобиль очень быстро нагревается до критической температуры.

Если вы планируете провести время в компании, необходимо накануне договориться о том, кто останется трезвым и проследит за тем, чтобы ни один находящийся в состоянии алкогольного опьянения человек не остался спать под солнечными лучами на пляже или в другом месте.

Первая помощь для получившего тепловой удар человека: отнести его в прохладное помещение — здание, магазин, автомобиль с кондиционером. Напоить прохладной водой и снять лишнюю одежду. Дать отдохнуть.

В случае необходимости можно позвонить за консультацией на инфолинию семейных врачей 1220. Если человек теряет сознание, необходимо вызвать скорую помощь.

Владельцы домашних животных также должны быть очень внимательными — животное нельзя оставлять в автомобиле и необходимо заботиться о том, чтобы у питомца было достаточно воды.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.