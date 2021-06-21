На Иванову ночь все-таки возможны дожди и грозы

Согласно прогнозам, во вторник ночью погода ясная и малооблачная без осадков погода. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт ливневый дождь, после обеда ожидаются грозы и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 11 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.

Среда, 23.06:

Ночью: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8, на побережье островов порывами 10 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.

Четверг, 24.06:

Ночью: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза, возможен град, вечером осадки поредеют. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 28..33, при дождевых облаках и на побережье местами 22..25°С.

Пятница, 25.06:

Ночью: Облачность уплотнится. До полуночи отдельные ливни. После полуночи, начиная с островов, пойдёт дождь. Местами осадки сильные, с грозами. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха на западе Эстонии 17..21, на востоке до 23°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Местами осадки сильные. Возможен град. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится на островах, к вечеру и на материке. Ветер развернётся на западную четверть 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 23..29, на побережье местами 19°С.