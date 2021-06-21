Новости Эстонии
21.06.2021, 15:23

23 июня над Таллиннским заливом состоится шоу британских ВВС

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Pressifioto
Пилотажная группа британских ВВС «Красные стрелы» (Red Arrows) представит 23 июня авиашоу над Таллиннским заливом. Утром того же дня «Красные стрелы» совершат перелет из Пайде – с проходящего там парада Сил обороны, в котором также примут участие военные боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. Технику боевой группы в этот день можно в деталях изучить как в Пайде, так и в Таллинне.

Авиашоу одних из лучших в мире асов пилотажа ”Красные Стрелы” начнется над Таллиннским заливом 23 июня в 16.05 и продлится около 25 минут. Лучший вид на зрелище откроется с части пиритаского променада, расположенной между памятником Шарлю Леру и рекой Пирита. На участке между ул. Регати и береговой линией можно ознакомиться с британскими и французскими танками и прочей техникой. Члены пилотажной группы ”Красные стрелы” на месте дадут дополнительные комментарии по поводу фигур высшего пилотажа.

Непосредственно перед началом авиашоу там же, в Пирита, состоится финиш команды, проехавшей веломарафон НАТО Velo. В состав команды входят как представители Сил обороны Эстонии, так и союзники из боевой группы НАТО. Семидневный веломарафон проходит уже во второй раз, маршрут трассы пролегает по всей Эстонии. 23 июня они также примут участие в параде в Пайде.

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