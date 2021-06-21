23 июня над Таллиннским заливом состоится шоу британских ВВС

Авиашоу одних из лучших в мире асов пилотажа ”Красные Стрелы” начнется над Таллиннским заливом 23 июня в 16.05 и продлится около 25 минут. Лучший вид на зрелище откроется с части пиритаского променада, расположенной между памятником Шарлю Леру и рекой Пирита. На участке между ул. Регати и береговой линией можно ознакомиться с британскими и французскими танками и прочей техникой. Члены пилотажной группы ”Красные стрелы” на месте дадут дополнительные комментарии по поводу фигур высшего пилотажа.

Непосредственно перед началом авиашоу там же, в Пирита, состоится финиш команды, проехавшей веломарафон НАТО Velo. В состав команды входят как представители Сил обороны Эстонии, так и союзники из боевой группы НАТО. Семидневный веломарафон проходит уже во второй раз, маршрут трассы пролегает по всей Эстонии. 23 июня они также примут участие в параде в Пайде.

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