Еще один эстонец сорвал джекпот в онлайн-казино

Сумма выигрыша составила 60 043 евро, что можно считать международным рекордом. Речь идет о джекпоте при самой маленькой ставке в 40 центов.

”Я был очень счастлив, — сказал выигравший. — Победу я не отмечал и особо распространяться не хочу. Пока у меня нет мыслей, куда инвестировать деньги и что купить. Надо хорошо все обдумать, прежде чем начинать действовать”.