21.06.2021, 15:52
Еще один эстонец сорвал джекпот в онлайн-казино(4)
Foto: Argo Ingver
На прошлой неделе мы писали, что проживающий в Финляндии эстонец выиграл в Optibet около 6,6 млн евро. Выясняется, что примерно в это же время еще один эстонец сорвал другой джекпот в онлайн-казино OlyBet.
Сумма выигрыша составила 60 043 евро, что можно считать международным рекордом. Речь идет о джекпоте при самой маленькой ставке в 40 центов.
”Я был очень счастлив, — сказал выигравший. — Победу я не отмечал и особо распространяться не хочу. Пока у меня нет мыслей, куда инвестировать деньги и что купить. Надо хорошо все обдумать, прежде чем начинать действовать”.