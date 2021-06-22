"Этот господин", "обманули дурачка" и "словесное несварение": риторика Путина на фоне встречи с Байденом

Такую реакцию на вопросы журналистов Путин демонстрирует не впервые: слова ”чушь” и ”ерунда” звучали и в его интервью американской телеведущей Мегин Келли.

Буквально через неделю после заявления о мясокомбинатах Путин слово в слово повторил свое высказывание в интервью Киру Симмонсу: ”Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно”.

”Чушь какая-то, это просто смешно” — заявления о возможных хакерских атаках со стороны России на мясокомбинаты компании JBS (июнь 2021 года).

”Чушь и плевок в лицо” — реакция на слова президента Украины Владимира Зеленского о причинах Второй мировой войны (2020 год).

Слова ”чушь”, ”ерунда”, ”это просто смешно”, а также другие обесценивающие, но не подкрепленные фактами фразы Путин произносит регулярно. Даже если просто набрать в поисковике слова ”Путин это чушь”, можно увидеть, насколько часто он прибегает к этой формуле.

Первый нарратив можно условно назвать фразой Дмитрия Медведева: ”Чушь, бумажки и компот” (так в свое время бывший российский премьер отреагировал на посвященное ему антикоррупционное расследование Алексея Навального).

В обоих этих выступлениях можно выделить несколько нарративов, которые уже давно, из года в год, повторяются в публичных выступлениях Путина.

Во время саммита в Женеве Путин представил общественности два своих устных текста: интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу и, собственно, выступление на пресс-конференции непосредственно после общения с президентом США Джо Байденом .

Выступления Владимира Путина и перед российской, и перед международной аудиторией уже давно укладываются примерно в одну схему. Они строятся по своеобразному трафарету и содержат в себе определенный (хорошо предсказуемый) набор приемов. В риторическом меню российского президента всегда привычные ингредиенты, которые он может и смешивать, и взбалтывать, но коктейль при этом получается примерно один и тот же.

Второй нарратив назовем условно ”А зато у вас…” Это старый, еще советский риторический прием, который часто обозначают фразой-символом ”Зато у вас в Америке известно кого линчуют”. Путин часто прибегает к этому приему.

”Вы что, хотите как в Париже?” — реакция на протесты ”желтых жилетов” во Франции.

”Вы хотите, чтобы у нас по улицам всякие саакашвили бегали?” — реакция на события в Украине, намек на опасность цветных революций.

”Кто так обзывается, тот сам так называется” — реакция на то, что Байден согласился со словами журналиста о том, что Путин — убийца.

Нынешние выступления Путина не стали исключением. Нарратив ”А вот у вас…” проявился в полную силу:

”По поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца: на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать — уже стреляют, в грудь или в спину”.

”Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам — ничему. А до сих пор существует”.

Очень часто к этому приему Путин прибегает именно тогда, когда его спрашивают о проблемах в России.

Третий нарратив назовем знаменитой фразой Путина ”Она утонула” (после отравления Алексея Навального появился более свежий вариант ”Он заболел”). В интервью Киру Симмонсу Путину пришлось отвечать на вопрос о ситуации с задержанием белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича и о посадке самолета Ryanair в Минске. ”Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю, — сказал Путин и добавил: — Так случилось”.