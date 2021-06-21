Мошенники продолжают обманывать русскоязычных жителей Эстонии на десятки тысяч евро

"Кибер-преступники постоянно видоизменяют схемы, но суть остается та же. Например, в последнее время больше поступает сообщений о звонках о неких брокерских счетах, которые якобы открыты на имя человека, которому звонят, и который этими счетами не пользуется. Для закрытие счета требуется передать свои данные, номер карточек, банковские данные, трехзначных код с обратной стороны карты, также могут спросит ПИН-коды от Smart-ID. Также мошенники сообщают, что если человек сам не разбирается в этих вопросах, то они готовы "оказать помощь" и просят установить для этого на ваш компьютер или смарт-фон программы, дающие мошенникам дистанционный доступ к находящимся на этих устройства данных, — поясняет Фролова. — Предлоги для выманивания денег могут быть разными, но проверяйте, кто вам звонит, откуда — например, мошенники звонят от имени банков по Viber, но банки не используют данный канал для общения со своими клиентами. Не надо отвечать на такие звонки или, если вы ответили за звонок, прекращайте разговор и сообщайте в свой банк и полицию для информации".