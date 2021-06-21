Мошенники продолжают обманывать русскоязычных жителей Эстонии на десятки тысяч евро(2)
18 июня начали делопроизводство, что 53-летнему жителю Таллинна позвонила русскоязычная женщина и предложила инвестировать. Мужчина установил на свой компьютер программу AnyDesk, при помощи которой с его счета было переведено в общей сложности 23 955 евро,
11 июня 39-летний мужчина разместил на сайте auto24.ee объявление о продаже амортов. Ему написали по WhatsApp и предложили совершить сделку через систему бронирования Okidoki и послали ссылку. По ссылке у продавца спросили личный код и три раза ПИН-код. Потом он обнаружил, что со счета сняли три раза по 243,60 евро, общий ущерб 730,80 евро.
Похожий случай произошел и в Нарве, 38-летний мужчина продавал через портал фотокамеру. По WhatsApp с ним связался "покупатель", выслал ссылку, по которой спросил номер банковской карты и CVV-код карты, после чего с карты сняли 945 евро.
62-летней женщине в Таллинне позвонили от имени Swedbank с легендой о неправильной сделке и предложили ввести ПИН-коды. Ущерб 3700 евро.
18 июня в Таллинне позвонили 24-летней женщине от имени LHV с легендой о "подозрительной деятельности" и попросили ПИН-коды. Ущерб 8490 евро.
"Мошенники действуют и в будние дни, и в праздники, поэтому в преддверие праздников полиция напоминает, что получив звонок или сообщение от незнакомцев надо быть внимательным и проверять информацию до того, как вводить ПИН-коды или делать денежные переводы", — говорит веб-констебль Яна Фролова.
"Кибер-преступники постоянно видоизменяют схемы, но суть остается та же. Например, в последнее время больше поступает сообщений о звонках о неких брокерских счетах, которые якобы открыты на имя человека, которому звонят, и который этими счетами не пользуется. Для закрытие счета требуется передать свои данные, номер карточек, банковские данные, трехзначных код с обратной стороны карты, также могут спросит ПИН-коды от Smart-ID. Также мошенники сообщают, что если человек сам не разбирается в этих вопросах, то они готовы "оказать помощь" и просят установить для этого на ваш компьютер или смарт-фон программы, дающие мошенникам дистанционный доступ к находящимся на этих устройства данных, — поясняет Фролова. — Предлоги для выманивания денег могут быть разными, но проверяйте, кто вам звонит, откуда — например, мошенники звонят от имени банков по Viber, но банки не используют данный канал для общения со своими клиентами. Не надо отвечать на такие звонки или, если вы ответили за звонок, прекращайте разговор и сообщайте в свой банк и полицию для информации".