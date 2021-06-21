Окружной суд подтвердил: актер Венно Лоосар виновен в домогательствах к ребенку

Окружной суд аннулировал решение по части, касающейся приобретения детской порнографии. Суд отметил, что ответственность за приобретение детской порнографии была вписана в закон с 23.12.2013 года. Для того, чтобы признать Лоосара виновным в прибретении детского порно, прокуратура должна доказать, что найденный у Лоосара материал был приобретен после вступления в силу поправок к закону.

В остальном решение уездного суда осталось в силе.

Решение окружного суда не окончательное и его можно обжаловать.

В конце марта уездный суд признал Венно Лоосара виновным в сексуальных домогательствам к маленькому ребенку и приговорил его к пяти годам условного заключения с пятилетним испытательным сроком.

Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.

В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.